Чемпион мира отказал «Зениту»

Чемпион мира в составе сборной Франции, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба отказался от перехода в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно — 2025. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб связывался с представителями игрока, предложив условия по зарплате, но далее переговоры не продвинулись.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон. Погба сможет играть с марта 2025 года.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 баллов. Такое же количество очков у «Спартака» и «Краснодара».