В «Реал Сосьедад» заявили, что не знают, когда Захарян восстановится от травмы

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму СУТЧЕНКО о состоянии полузащитника испанской команды Арсена Захаряна. Россиянин пропустил два последних матча из‑за повреждения мышцы бедра.

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— Захарян продолжает все еще тренироваться по индивидуальной программе. Есть ли сроки восстановления Захаряна? У нас пока такой информации нет, — сказал Мундуате.

Захарян пропустил определенную часть нынешнего сезона из-за травмы. На счету 21-летнего россиянина 4 матча в текущем сезоне, 1 гол и 1 результативная передача.

Всего за «Реал Сосьедад» Захарян в 44 матчах забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.

Завтра, 6 марта, «Реал Сосьедад» проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».