«Спартаку» предрекли проблемы в чемпионате России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко остался недоволен игрой команды в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» и выразил мнение, что красно-белые еще столкнутся с проблемами. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

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«Думаю, что у «Спартака» будут проблемы не только с «Оренбургом». В обороне они вообще очевидны всем. И они не решены. Если мы видим, что впереди команда усиливается, то она все равно вряд ли напоминает сборную Бразилии, которая играет по принципу: забейте нам сколько сможете, а мы вам сколько захотим», — отметил он.

На данный момент в тройку лидеров Российской премьер-лиги (входят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — все три команды набрали по 40 очков. При этом в 19-м туре РПЛ — первом после зимней паузы — из этих команд свой матч выиграл лишь «Спартак», победив «Оренбург» 2:0. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА 0:0, а «Краснодар» разошелся миром с «Крыльями Советов».

Свой следующий поединок «Спартак» проведет на выезде против казанского «Рубина» 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.