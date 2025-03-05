Денисов возмутился, что в академии «Зенита» висели фотографии Халка и Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита», «Ажни», московского «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов возмутился, что в академии санкт-петербургского клуба висели фотографии экс-нападающих сине-бело-голубых Артёма Дзюбы и Халка.

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