Представитель Тюкавина объяснил, почему операция пройдет в Германии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, почему было принято решение провести операцию за пределами России.

© Чемпионат.com

— Почему решили провести операцию не в России?

— В «Динамо» есть медицинский штаб. Есть врачи, которые специализируются на голеностопах, кто-то — на паховых кольцах. Специалист по крестообразным связкам оперирует игроков «Баварии». Делает 800 операций в год, он один из ведущих специалистов в мире.

«Динамо» не стало экономить. Мы все за это благодарны. Он уже в Германии, в Мюнхене. Готовится к операции. Это серьёзная вещь, здесь не надо экспериментировать, — цитирует Сафонова «Спорт день за днём».

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) и покинул поле на 22-й минуте. У форварда было диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Ожидается, что срок восстановления после операции составит около полугода.