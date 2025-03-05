Титов объяснил, как Станкович повлиял на Умярова

Ветеран «Спартака» Егор Титов поделился мнением о прогрессе действующего полузащитника красно-белых Наиля Умярова. Он считает, что на хавбека повлиял новый тренер московской команды Деян Станкович — он направил Умярова в нужном направлении. Сейчас Наиль практически каждую передачу отдаёт вперёд, отметил Титов.

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