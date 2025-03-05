Роналду не полетел в Иран, чтобы не получить 99 ударов плетью

Португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не полетел на первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против иранского Эстеглаля», чтобы не получить 99 ударов плетью, передает Marca.

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В 2023 году Роналду встретился в Иране с местной художницей с ограниченными возможностями. В конце встречи он обнял и поцеловал ее. Такие действия запрещены в Иране. При повторном визите в страну Роналду мог быть наказан тюремным заключением и он мог получить 99 ударов плетью.

«Эстеглаль» и «Аль-Наср» сыграли вничью со счетом 0:0. Ответный поединок состоится 10 марта.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.