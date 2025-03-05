Финальный матч ЧМ‑2026 по футболу пройдет с музыкальным шоу в перерыве, сообщил Инфантино
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что впервые за время проведения чемпионатов мира в финале турнира 2026 года музыкальное шоу пройдет не перед матчем, а в перерыве между таймами.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальная игра состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском штате Нью‑Джерси.
— Могу подтвердить, что в 2026 году впервые в истории шоу состоится в перерыве финального матча чемпионата мира. Это будет исторический момент для чемпионата мира и шоу, достойное самого крупного спортивного события в мире. Еще мы поговорили о том, как ФИФА займет Таймс‑сквер во время финала и матча за третье место. Это будут два невероятных матча, в которых примут участие одни из лучших игроков мира, и нет лучшего способа отпраздновать это, чем на Таймс‑сквер в Нью‑Йорке, — написал Инфантино в соцсети.