Финальный матч ЧМ‑2026 по футболу пройдет с музыкальным шоу в перерыве

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что впервые за время проведения чемпионатов мира в финале турнира 2026 года музыкальное шоу пройдет не перед матчем, а в перерыве между таймами.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальная игра состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском штате Нью‑Джерси.