Адиев: без Клаудиньо у «Зенита» пропала изюминка

Известный российский тренер Магомед Адиев высказался о том, как на «Зените» отразился уход бразильского полузащитника Клаудиньо. Футболист покинул стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Адиев считает, что без Клаудиньо у «Зенита» пропала «изюминка». Однако специалист похвалил тренерский штаб петербуржцев, который ищет альтернативные варианты на место ушедшего лидера.

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