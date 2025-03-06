Крах «Байера» в Лиге чемпионов. «Бавария» просто уничтожила команду Алонсо

Коварж и Тапсоба «привезли», Мукиэле оставил леверкузенцев в меньшинстве.

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«Бавария» и «Байер» три недели назад устроили сонное царство в Бундеслиге, расписав далеко не самые весёлые нули. Мюнхенцы тогда всё время оборонялись. Им было незачем рвать жилы и переть в атаку из-за восьмиочкового отрыва. 1/8 финала Лиги чемпионов — совсем другое дело. Тут уже сценарий получился иным.

Леверкузенцы вышли без номинальных центральных нападающих: Шику и Бонифасе Алонсо предпочёл связку Адли и Вирца. У мюнхенцев восстановился Киммих, так что их состав был идеальным. Что они и продемонстрировали. Уже на девятой минуте: Олисе дали прицельно забросить в штрафную, а Кейн опередил невнимательного Мукиэле и вонзил головой под ближнюю штангу.

Если и предполагался закрытый футбол, быстрый гол такую вероятность перечеркнул. Обмен моментами не заставил себя ждать. Правда, с сильным креном в пользу «Баварии». Юпамекано пытался сорвать скидку Гримальдо и слабой передачей назад подарил мяч Фримпонгу. Но Жереми из убойной позиции не переиграл выдвинувшегося из ворот Нойера. Затем Мусиала замыкал подачу Киммиха: перевисел Джаку и кивнул головой, попав в перекладину. Сам же Йозуа неплохо крутил в дальний угол и чуть-чуть не попал. Ещё была неплохая попытка Комана.

По итогам первого тайма статистика была целиком за «Баварию»: 9:2 по ударам, 60% на 40% по владению, 0,96 xG на 0,31 xG — по ожидаемым забитым мячам. Мюнхенцы гораздо чаще нагружали чужую штрафную кроссами, то и дело заставляя леверкузенцев безадресно выносить.

Хватало и единоборств: то Кейн с Джакой зарубятся, то Ким, Вирц и Нойер окажутся близки к досрочной замене. Ману в начале второй половины реально ушёл, уступив место 21-летнему дебютанту Урбигу. Причём непонятно, как именно легендарный ветеран получил травму. Возможно, напомнило о себе старое повреждение.

Мюнхенцы продолжили давление, заодно не давая пространства реактивным Фримпонгу, Гримальдо, Адли и Вирцу. А на 54-й минуте «привёз» Коварж. Второй вратарь «Байера» не справился с навесом Киммиха и выронил мяч из рук. Мусиала подкараулил и добил. Градецки тоже неидеален, но с ним было спокойнее.

Леверкузенцы вскоре закопали себя ещё больше: Мукиэле грубо сфолил на Комане и увидел перед собой вторую жёлтую. Это был приговор. Актуальным остался единственный вопрос — сколько ещё забьёт «Бавария»? Алонсо усложнил соперникам задачу и поменял Адли на Тапсоба, укрепив оборону. Что же сделал буркиниец? Заобнимал Кейна при угловом и «привёз» пенальти. Гений! Англичанин 11-метровый уверенно реализовал.

Мюнхенцы должны были увеличивать и без того весомое преимущество. Тот же Зане как манекенов прошёл на дриблинге нескольких леверкузенцев, однако пробил мимо створа. А Пальинья бил по пустым и услышал звон перекладины. Вирц сидел на скамейке, ругался и эмоционально разводил руками. Его поведение понять несложно. Такой слабости от «Байера» не видели давно. И что теперь делать в ответном матче?