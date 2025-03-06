Лига конференций — 2024/2025: матчи, кто играет, за кого можно болеть: экс-игроки РПЛ в турнире: Джордан Ларссон, Руй Витория

Бывший тренер «Спартака», экс-вратарь сборной России, испанский омич, «воскресший» бомбардир «Рубина» и многие другие. Как у них дела?

Вы зря не следите за третьим еврокубком! Там множество знакомых по РПЛ героев
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Лига конференций получает куда меньше внимания, нежели Лига Европы и уж тем более Лига чемпионов. Разумеется, справедливо — из топов там только «Челси».

Да и российские клубы в еврокубки пока не вернули — иначе пошуметь там были бы высокие шансы. Но знакомые по РПЛ герои в турнире есть и сейчас. Возможно, они и побудят вас «притопить» за их нынешние команды? Как раз сегодня стартует 1/8 финала.

«Панатинаикос» (Греция)

Соперник по 1/8 финала — «Фиорентина» с тренером Александром Низеликом («Зенит» и сборная России). Знакомые лица: Руй Витория («Спартак»), Юрий Лодыгин («Зенит», «Арсенал» Тула и сборная России), Сверрир Ингасон («Ростов»), Тин Едвай («Локомотив», травмирован), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА, не сыграет).

Самый российский клуб плей-офф ЛК располагается в Афинах. Витория возглавил его в конце октября. Получается неплохо: борется за второе место в чемпионате Греции с АЕКом и ПАОКом Оздоева и Чалова («Олимпиакос» оторвался), а в третьем по статусу еврокубке выдал три победы из четырёх на общей стадии и затем прошёл исландский «Викингур». Не зря при португальце и «Спартак» шумел в ЛЕ, дважды обыгрывая «Наполи».

Лодыгин — второй вратарь «Панатинаикоса». Но три встречи в ЛК всё же провёл — с двумя пропущенными мячами и таким же количеством «сухарей». С «Викингуром» ошибка Юрия стоила гола, и всё же партнёры помогли её нивелировать. Ингасон, напротив, — один из лидеров. Он пропустил только один матч из восьми. А вот Едвая и Магнуссона мучат травмы. Хёрдур в нынешнем сезоне вообще на поле не выходил — его на ЛК даже не заявили, Тин же лечится с начала января — в его активе четыре матча на общем этапе.

Соперничать, к слову, «Панатинаикосу» в 1/8 финала предстоит с «Фиорентиной», где помощником Раффаэле Палладино трудится Александр Низелик. Тот самый, что работал в «Зените» и сборной России. Так что нас ожидает в каком-то смысле «российское» дерби.

«Целе» (Словения)

Соперник по 1/8 финала — «Лугано». Знакомые лица: Альберт Риера (главный тренер клуба – омич и обладатель паспорта РФ), Валерий Колотило (президент клуба), Никита Иосифов («Локомотив» и сборная России U21), Егор Пруцев («Сочи», не сыграет). Бывший футболист «Ливерпуля» здесь только формально, но как же его не упомянуть? У него и паспорт российский есть, и нашим языком он владеет, и опыт проживания в Омске никуда не денешь, там у Риеры была собственная академия. Альберт называл себя на 50% русским. Спасибо жене-омичке.

В Словении русский испанец уже работал в 2023-м, откуда его переманил «Бордо», который тогда выступал в Лиге 2. В июле 2024-го случился камбэк Риеры в «Целе» с российским президентом Валерием Колотило. Действующий чемпион идёт только пятым. Зато в ЛК зацепился за 21-е место общего этапа и в квалификации плей-офф одолел кипрский АПОЭЛ.

Иосифов сменил испанский «Кастельон» на «Целе» летом. Пока безуспешно: в основном лечится и отыграл лишь пять матчей, в ЛК — ни одного. В заявке на турнир, впрочем, он есть. В отличие от Пруцева: Егора вновь арендовали из «Црвены Звезды» в середине февраля, когда уже стартовал плей-офф еврокубка.

«Легия» (Польша)

Соперник по 1/8 финала — «Мольде». Знакомые лица: Артур Енджейчик («Краснодар»), Рафал Аугустыняк («Урал»), Илья Шкурин (ЦСКА, не сыграет).

За оборону польского клуба можно быть спокойным, ведь за неё отвечают защитник и опорник с опытом игры в РПЛ — Енджейчик и Аугустыняк соответственно. Не зря меньше «Легии» на общем этапе ЛК не пропускал никто: пять мячей, все — в последних двух турах от «Лугано» и «Юргордена», когда прямой выход в 1/8 финала благодаря четырём победам кряду был уже в кармане.

Артуру, правда, уже 37 лет, и на его счету только три выхода на поле. А Рафал пропустил две встречи из-за травмы. Собственно, в них поляки и уступили. Экс-футболист «Урала» отдал голевой пас в матче с «Омонией». У Шкурина ситуация аналогична пруцевской — его взяли 20 февраля и заявить на еврокубок не успели.

«Копенгаген» (Дания)

Соперник по 1/8 финала — «Челси». Знакомые лица: Виктор Классон («Краснодар»), Джордан Ларссон («Спартак»).

«Копенгагену» не повезло попасть на «Челси». Но кто мешает датчанам повторить пройденное и победить ещё один клуб АПЛ вслед за «МЮ», как было осенью 2023-го? Хотя на общем этапе без трудностей не обошлось: удалось набрать только восемь очков и занять 18-е место. «Хартс» с семью, к примеру, остался без евровесны. Да и с «Хайденхаймом» в плей-офф было непросто: проиграли 1:2, чтобы в ответной встрече всё же добраться до овертайма и ликвидировать разницу — 3:1 (д. вр.).

«Агент 007» Ларссон, как его однажды окрестили в соцсетях «Спартака» за плохую результативность после ухода, нынешний сезон в основном проводит в лазарете: в ЛК у него четыре матча и один гол. К 1/8 финала Джордан восстановится вряд ли. Классон — другая история: он и капитан, и семь раз на поле вышел, и ассист отдал, и пенальти заработал, что принесло победу в матче с минским «Динамо». Кстати, Виктор в «Копенгагене» — центральный нападающий.

«Пафос» (Кипр)

Соперник по 1/8 финала — «Юргорден». Знакомые лица: Звонимир Шарлия (ЦСКА).

В ЦСКА у хорватского защитника всего 14 матчей за вторую половину 2019-го. Едва ли кто-то из вас подумает: «Ого, в «Пафосе» выступает Шарлия, за этот клуб теперь точно переживаю». Тем не менее ради приличия отметим и его. Киприоты арендовали Звонимира у «Хайдука» в январе. И не зря, ведь тот провёл оба матча квалификации плей-офф с «Омонией» и внёс вклад в проход дальше — 1:1, 2:1.

«Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Соперник по 1/8 финала — «Рапид». Знакомые лица: Джордже Деспотович («Рубин», «Оренбург», «Арсенал» Тула), Звездан Мисимович («Динамо» Москва, технический директор).

Деспотович — один из ярчайших игроков РПЛ рубежа 2010-х и 2020-х. Джордже дерзил фанатам в соцсетях, конфликтовал с Леонидом Слуцким и Владимиром Федотовым, называл себя лучшим нападающим чемпионата и, конечно, прилично забивал — у него 28+10 в 88 матчах Премьер-Лиги. Статистику сильно подпортил плохой период в Туле.

В сентябре «Ибрагимович на минималках» стал игроком «Бораца». И принялся разрывать за него: команда по потерянным позади «Зриньски» всего на одно очко, а Деспотович с 10 голами в 15 встречах входит в топ-4 бомбардиров. В ЛК он также отметился: благодаря его двум голам сломили ЛАСК (2:1), зацепили ничью с «Панатинаикосом» (1:1) и стали 20-ми на общем этапе, чтобы далее оставить позади словенскую «Олимпию». «Рапид», бойся.

Другой знакомый по РПЛ работает в «Бораце» техническим директором — когда-то Звездан Мисимович выступал за московское «Динамо», хотя куда больше запомнился по шикарной игре в «Вольфсбурге».

Футбол
Илья Шкурин
Рафал Аугустыняк
Звонимир Шарлия
Хердур Магнуссон
Виктор Классон
Звездан Мисимович
Джордан Ларссон
Сверрир Ингасон
Тин Едвай
Владимир Федотов
Альберт Риера
Артур Енджейчик
Юрий Лодыгин
СБОРНАЯ РОССИИ
Рубин
Динамо
Зенит
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