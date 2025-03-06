Рассказов ответил, способен ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту»

Воспитанник московского «Спартака» Николай Рассказов, ныне выступающий в составе самарских «Крыльев Советов», ответил, могут ли красно-белые составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

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— Сейчас «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» за золото?

— Как болельщик — я за «Спартак», конечно. Но у нас много амбициозных команд, — приводит слова Рассказова Sport24.

27-летний Рассказов является воспитанником академии московского «Спартака». В январе 2023 года защитник перешёл в самарские «Крылья Советов». «Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает второе место в турнирной таблице. У красно-белых 40 очков — столько же у «Зенита». Сине-бело-голубым красно-белые уступают лишь по дополнительным показателям. Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».