Кварацхелия высказался о своем отмененном голе в матче с «Ливерпулем»

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о своём отменённом голе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1). На 20-й минуте Кварацхелия отправил мяч в сетку ворот английского клуба, однако, гол был отменён из-за офсайда грузина.

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«Я был действительно расстроен, что его отменили, но мне нужно продолжать работать, и результаты придут – и для команды, и для меня», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте матча. Ответный матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.