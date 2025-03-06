«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у ПСЖ

Английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч на 87-й минуте игры забил Харви Эллиотт. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов на поле не выходил и остался в запасе.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон сумел девять раз отразить удары в створ ворот. Игра могла закончиться вничью, когда грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия на 20-й минуте поразил ворота англичан. Однако гол был отменен из-за положения вне игры.

Аналитики портала RMC Sport утверждают, что несмотря на поражение, ПСЖ явно доминировал над «Ливерпулем». Французы продемонстрировали выдающуюся игру.

Статистика свидетельствует о доминировании французского клуба. За весь матч парижане нанесли 28 ударов по воротам (в том числе девять в створ), тогда как у «красных» их было всего два. Такой же разрыв наблюдается и по владению мячом (71% против 29%), результативным передачам (646 против 224) или ожидаемым голам (1,82 против 0,27).

Все встречи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 завершились к 20 февраля. Участие в борьбе за главный приз приняли 16 сильнейших команд. Речь идет о «Фейенорде», «Брюгге», «Баварии», «Бенфике», «Боруссии» Дортмунде, «Пари Сен-Жермен», мадридском «Реале» и ПСВ. Они получили путевку в 1/8 финала по результатам стыковых матчей, завершившихся 19 февраля. Эти команды добавились к другим восьми клубам. Так, «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» вышли в 1/8 финала по итогам сыгранных встреч.