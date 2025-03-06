Гарри Кейн впервые в карьере забил 30+ голов в трёх сезонах подряд

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн впервые забил в своей карьере больше 30 голов в трёх сезонах подряд. В сегодняшнем матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Байером» англичанин сделал дубль. Встреча завершилась «сухой» победой мюнхенского клуба со счётом 3:0.

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В текущем сезоне английский игрок уже успел отметиться 30-ю голами в 34 матчах за «Баварию». В сезоне-2022/2023 Кейн забил 32 гола в 49 матчах за «Тоттенхэм». В предыдущем сезоне за этот же английский клуб футболист отметился 44 голами в 45 матчах.

Напомним, ответный матч «Бавария» проведёт с «Байером» в Леверкузене 11 марта. Начало встречи в 23:00.