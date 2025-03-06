«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 1/8 финала ЛЕ

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Матч закончился со счётом 1:1.

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«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. На 70-й минуте нападающий хозяев Микель Оярсабаль восстановил равновесие, забив с пенальти.

«Манчестер Юнайтед» прошёл напрямую в 1/8 финала турнира, заняв третье место по итогам общего этапа. «Реал Сосьедад» в стыковых матчах обыграл «Мидтьюлланн».

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.