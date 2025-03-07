«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в домашнем матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 20‑го тура МИР РПЛ. Встреча прошла в пятницу в Москве и завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» на 16‑й минуте отличился Алексей Батраков, за «Ахмат» на 40‑й минуте забил Максим Самородов. «Локомотив» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 17 баллами остается на 14‑й строчке. Безвыигрышная серия москвичей в РПЛ достигла пяти матчей, грозненская команда не проигрывает четыре тура подряд. В следующем туре «Локомотив» 15 марта сыграет дома с московским «Динамо», а «Ахмат» в этот же день встретится в гостях с подмосковными «Химками». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. МИР РПЛ. 20-й тур «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (1:1) Голы: Батраков, 16 (ВИДЕО). — Самородов, 40 (ВИДЕО).