«ПСЖ» нанёс на 25 ударов больше «Ливерпуля» в матче 1/18 финала Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ», накануне уступивший «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, нанёс на 25 ударов по воротам больше соперника. Парижане били по воротам Алисона 27 раз, мерсисайдцы нанесли всего два удара.

ПСЖ нанес на 25 ударов больше «Ливерпуля» в матче 1/18 финала Лиги чемпионов
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Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» занял первую строчку. Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Ливерпулем» состоится 11 марта.

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