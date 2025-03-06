Йович, которым интересовался «Зенит», бесплатно уйдет из «Милана» летом

Сербский нападающий Лука Йович покинет итальянский «Милан» летом и станет свободным агентом. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

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В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Лука Йович провёл семь матчей. Результативными действиями нападающий не отметился. Йович участвовал в четырёх матчах сборной Сербии в Лиге наций УЕФА.

Летом 2024 года сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» был заинтересован в переходе сербского форварда.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 27 матчей. На первой строчке находится «Интер» (58).