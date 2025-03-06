Вратарь «Ливерпуля» установил собственный рекорд в Лиге чемпионов УЕФА

Голкипер английского «Ливерпуля» Алисон установил собственный рекорд по количеству сейвов в матче Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает телеграм-канал Squawka Football. В игре с «ПСЖ», которая прошла накануне, 5 марта, бразильский вратарь девять раз спасал свою команду от пропущенного гола — никогда прежде Алисон не делал столько сейвов в рамках одного матча Лиги чемпионов.

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Кроме того, бразилец сыграл больше «сухих» матчей в Лиге чемпионов за «Ливерпуль», чем любой другой вратарь команды в истории турнира (22). таким образом, Алисон побил рекорд Пепе Рейны.

Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.