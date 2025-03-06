Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ
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7 марта, пятница

«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Александр Колобаев.

8 марта, суббота

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Кукуян; АVAR– Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Эдуард Малый.

9 марта, воскресенье

«Крылья Советов»«Акрон»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко.

«Рубин»«Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

Футбол
Иван Абросимов
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Иван Сараев
Роман Сафьян
Владимир Казьменко
Павел Кукуян
Ян Бобровский
Егор Болховитин
Павел Шадыханов
Алексей Амелин
Василий Казарцев
Александр Колобаев
Дмитрий Сафьян
Андрей Веретешкин
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Артур Федоров
Максим Ковалев
Эдуард Малый
Константин Шаламберидзе
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Антон Фролов
Артем Чистяков
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Алексей Резников
Андрей Фисенко
Алексей Сухой
Александр Гончар
Дмитрий Ермаков
Игорь Панин
Сергей Зуев
Кирилл Левников
Александр Машлякевич
Арам Петросян
Сергей Чебан
Дмитрий Семенов
Михаил Иванов
Сергей Иванов
Крылья Советов
Рубин
Локомотив
ЦСКА
Динамо
РФС
Акрон
Зенит
Спартак