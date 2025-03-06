Стало известно, какое место женская сборная России занимает в рейтинге ФИФА

Женская сборная России сохранила за собой 27‑ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на сайте организации.
На счету команды 1704,61 балла. В феврале сборная России в товарищеских матчах обыграла команды Таиланда (3:1), Индии (2:0) и Иордании (3:0).
Лидирует в рейтинге сборная США, второй идет команда Испании, Германия — третья. Сборная Японии переместилась с восьмой на пятую позицию.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 12 июня.
Рейтинг ФИФА, женские сборные, версия от 6 марта:
1 (1). США — 2069,06
2 (2). Испания — 2020,6
3 (3). Германия — 2014,73
4 (4). Англия — 2008,98
5 (8). Япония — 2001,9
6 (5). Швеция — 1992,25
7 (6). Канада — 1986,46
8 (7). Бразилия — 1977,39
9 (9). КНДР — 1944,23
10 (10). Нидерланды — 1931,78…
27 (27). Россия — 1704,61.