Стало известно, какое место женская сборная России занимает в рейтинге ФИФА

Женская сборная России сохранила за собой 27‑ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на сайте организации.

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На счету команды 1704,61 балла. В феврале сборная России в товарищеских матчах обыграла команды Таиланда (3:1), Индии (2:0) и Иордании (3:0).

Лидирует в рейтинге сборная США, второй идет команда Испании, Германия — третья. Сборная Японии переместилась с восьмой на пятую позицию.

Следующее обновление рейтинга запланировано на 12 июня.

Рейтинг ФИФА, женские сборные, версия от 6 марта:

1 (1). США — 2069,06

2 (2). Испания — 2020,6

3 (3). Германия — 2014,73

4 (4). Англия — 2008,98

5 (8). Япония — 2001,9

6 (5). Швеция — 1992,25

7 (6). Канада — 1986,46

8 (7). Бразилия — 1977,39

9 (9). КНДР — 1944,23

10 (10). Нидерланды — 1931,78…

27 (27). Россия — 1704,61.