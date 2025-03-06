Моуринью впервые прокомментировал обвинения в расизме

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался об обвинениях в расизме от «Галатасарая». Ранее он заявил, что запасные игроки и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». После чего получил дисквалификацию на два матча.

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