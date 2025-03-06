Мостовой заявил, что «Зенит» недоволен ничьей с ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Моствой подвёл итоги матча с ПФК ЦСКА. В прошлую субботу, 1 марта, команды сыграли в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0.

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