Андрей Мостовой заявил, что «Зенит» недоволен ничьей с ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Полузащитник «Зенита» Андрей Моствой подвёл итоги матча с ПФК ЦСКА. В прошлую субботу, 1 марта, команды сыграли в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0.
«Ощущения средние: мы играли дома, перед нами стояла задача победить. Мы и так закончили отрезок перед зимней паузой неудачно. В итоге у нас три домашних матча подряд, два поражения и одна ничья — неутешительный результат. Настроение после матча было, мягко говоря, не очень хорошим. Нужно исправлять эту ситуацию, и я надеюсь, что в матче с «Факелом» мы сможем это сделать», — приводит слова Мостового официальный сайт сине-бело-голубых.