Карпин рассказал, когда сборную России могут допустить до соревнований

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин предположил предположил, что национальную команду допустят до отбора к чемпионату Европы 2028 года, передает «Советский спорт».

«Не будем загадывать. Горизонт отбора к ЧЕ-2028 мне видится самым реалистичным», — сказал Карпин.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Эта встреча станет для футболистов сборной Росси первой в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.