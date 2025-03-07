Карпин рассказал об отношении к психологам

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не пользуется услугами психолога. Его слова приводит «Советский спорт».

Специалист заявил, что не отрицает психологию как науку, и что в некоторых случаях психологи действительно могут помочь.

«Не обращался. Но отношусь к этой практике положительно. Многие тренеры посещают специалиста. И им это помогало», — сказал Карпин.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Эта встреча станет для футболистов сборной России первой в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.