Попов: у «Рубина» нет шансов в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России между казанцами и «Спартаком».

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Встреча пройдет 9 марта в Казани.

– Способен ли «Рубин» отобрать очки у «Спартака»?

– «Спартак» хорошо играет. У «Рубина» шансы минимальные, возможно, только домашнее поле поможет. В игровом плане шансов нет.

– На ваш взгляд, кто из тренеров сильнее: Рахимов или Станкович?

– Пока Станкович не пройдет весь чемпионат, не могу ответить. Там уже можем поговорим. Я не внутри команды Станковича. Про Рахимова могу сказать, что он не готов бороться за чемпионство. Пока так.

– Как вы думаете, для нападающего «Рубина» Даку этот матч будет важен, чтобы показать себя для топ-клубов? Зимой к нему был интерес.

– К нему должен быть интерес от ЦСКА, но ЦСКА почему-то его не взял. Остальным, в принципе, он не интересен. Хотя он индивидуально сильный футболист. Возможно, подойдет к какой-нибудь команде. Больше всего, конечно, к ЦСКА. Поэтому, да, для него каждая игра является выставочной. Но он должен играть на команду, что и делает, молодец.