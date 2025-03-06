Екатерина Мизулина предложила снизить число легионеров в российском футболе.

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«Хотелось бы, чтобы российские футболисты были более российскими, нежели иностранными. Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов. У нас много молодых людей занимаются спортом, хочется, чтобы их поддерживали – были возможности для детей и подростков двигаться по карьерной лестнице, выше и выше. Хочется, чтобы российские футбольные клубы брали своих, а не неких западных игроков», – заявила глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина.

По регламенту Мир РПЛ в заявке клуба может быть 14 легионеров. Одновременно на поле могут выйти не более 8 иностранцев.