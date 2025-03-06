В «Барселоне» рассказали, может ли Неймар вернуться в клуб

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку не исключил того, что бразилец Неймар может вернуться в клуб в следующем сезоне, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Barca Universal.

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«Я восхищаюсь Неймаром, но у нас нет планов на следующий сезон. Всё зависит от множества факторов. Неймар — отличный футболист, но строительство команды требует планирования», — сказал Деку.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он два раза выигрывал чемпионат Испании и становился победителем Лиги чемпионов.

28 января стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом».

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.