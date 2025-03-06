Агент: говорить о продаже Тюкавина из «Динамо» – идиотизм

Агент ФИФА Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможной продажи форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

Сегодня, 6 марта, 22-летний форвард перенес операцию после травмы крестообразной связки. Он выбыл из строя примерно на 6 месяцев.

– Крестообразная связка – это минимум 6 месяцев. Какая Европа? Кто его продаст в Европу? С гипсом что ли? Никто его не продаст. Сегодня март, в сентябре он только начнет потихоньку бегать по полю, – считает Дмитрий Селюк.

– Сумма отступных в контракте Тюкавина – 20 млн евро. Реально ли продать его за такие деньги?

– Нет. Дай Бог, ему хорошего восстановления. Иногда после таких травм особенно у нападающих падает скорость. Есть проблема. Важна реабилитация.

– Как считаете, может ли «Зенит» следующей зимой попробовать купить Тюкавина? «Динамо» после травмы может сделать скидку.

– Зачем?

– Сильный российский футболист.

– Он не будет там играть. 8 месяцев на восстановление. Если он восстановится на 100%, то тогда да. Но зачем говорить про это? Странные вопросы. Тюкавину сейчас не до продаж. Дай Бог, чтобы он поправился. Сейчас говорить про продажи – это идиотизм.