Пономарев: «Зенит» уверенно займет первое место в РПЛ

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев заявил «Матч ТВ», что санкт‑петербургский «Зенит» уверенно станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

© ФК «Зенит»

«Зенит», набрав 40 очков после 19 туров, занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Столько же очков на счету «Спартака» и «Краснодара», которые уступают действующим чемпионам по дополнительным показателям.

— РПЛ стала гораздо более конкурентной лигой, чем была пару сезонов назад. Думаю, что это получилось за счет подбора хороших игроков. Если говорить про лидеров, то бросается в глаза, что «Краснодар» в этом году практически никого не купил, это их большая проблема. Они не удержат хороший уровень и не займут даже призовое место. «Спартак» показывает хорошую игру. Последний матч они выиграли за счет Угальде, он ходил два тайма дурака валял. Ничего у человека не получалось. А потом удачно подключился и сделал результат. Но «Спартаку» тоже придется тяжеловато. Хорошая, длинная лавка у «Зенита». От них никуда не деться. Теперь еще с приобретением Соболева может пойти другая игра. Появилась опция в концовке матча играть на Соболева, как на «столба». «Зенит», на мой взгляд, уверенно займет первое место. Конечно, это будет нелегкая дорога, но они выдержат. В команде много отличных футболистов, с ними будет очень трудно справиться, — заявил «Матч ТВ» Пономарев.

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