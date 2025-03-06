Отец Тюкавина рассказал о состоянии игрока после операции в Германии

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, поделился информацией о самочувствии сына после операции на крестообразной связке колена.

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«Он сказал, что перезвонит чуть позже, но написал, что проснулся, что все отлично, все хорошо, настроение бодрое, довольное. Меня так отпустило немного, операцию сделали, все успешно. Я ему сказал, что все болельщики и все, кто переживает, вместе с тобой делают операцию и восстанавливаются. Он чувствует эту поддержку. Поэтому период восстановления должен пройти хорошо с такой поддержкой», — цитирует Александра Тюкавина ТАСС.

Константин Тюкавин получил травму колена в первом официальном матче за «Динамо» в 2025 году. Форвард был заменён на 22-й минуте игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Ранее пресс-служба «Динамо» сообщала, что Тюкавин пропустит из-за травмы около полугода. Операция на крестообразной связке колена была проведена в Германии в городе Мюнхен.