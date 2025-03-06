5 спортивных проклятий, которые едва не разрушили судьбы целых клубов

Эти необъяснимые феномены неудач вошли в историю.

© Чемпионат.com

Судьба всегда держит камень за пазухой. На всякий случай. И порой случайно оброненная фраза, выплеснувшая гнев, порождает тупиковую ситуацию, из которой нет выхода. Кто-то назовёт это проклятьем, допуская вмешательство потусторонних сил, а кто-то объяснит подобную ситуацию простым стечением нелепых обстоятельств и банальным невезением.

О чём расскажем:

Проклятие Неверкузена

Проклятие козла Билли

Проклятие Бамбино

Проклятие жены Севидова

Проклятие Гуттманна

Проклятие Неверкузена

Леверкузенский «Байер» всегда считался в немецкой футбольной Бундеслиге топовым клубом, постоянно собирая под свои знамёна кучу талантливых, амбициозных, жадных до титулов игроков. Однако в середине 90-х годов команда так и не добралась до высшего пьедестала. «Байер» оказался в роли вторых четыре раза, каждый раз упуская победу в самых решающих матчах. И, похоже, виновником неудач очень сильной команды стал главный тренер Кристоф Даум. Неизвестно, что наговорил на прощание хозяевам бывший наставник. Об этом боссы клуба деликатно умолчали.

Вскоре на поле футболистов «Байера» вывел новый тренер – Клаус Топмёллер. Он привил команде атакующий, привлекательный стиль игры, в команде заблистала восходящая звезда европейского футбола – Михаэль Баллак.

В сезоне-2001/2002 клуб был грозой соперников, занимал первое место в турнирной таблице, добрался до финала Кубка Германии и Лиги чемпионов. Казалось бы, сделай ещё один шаг – и в твоих руках целый «букет» престижных титулов. За полторы недели «Байер» потерял всё завоёванное.

Судьба утирала рукавом слёзы от смеха, когда команда в последнем туре упустила чемпионское звание, затем уступила Кубок Германии «Шальке» – и в финале Лиги чемпионов была нещадно бита мадридским «Реалом».

Затаив горькую обиду на бывших любимцев, болельщики называли теперь клуб «Неверкузеном» (от английского «never» — никогда). Команду ждали тяжёлые времена. Основные игроки «Байера» были нарасхват и быстро нашли себе новые клубы.

Бывший фаворит немецкого футбола уже боролся за выживание в Бундеслиге, едва дотягивая до статуса середнячка. И с подачи журналистов тут заговорили о проклятии Неверкузена. Мол, бывший тренер Кристоф Даум как-то сумел связаться с нечистой силой и с её помощью отомстил за своё увольнение.

Кризис команды длился довольно долго. Пока немецкое проклятие не снял испанец Хаби Алонсо. Под его руководством леверкузенский «Байер» 14 апреля 2024 года впервые в истории стал чемпионом Германии, нарушив многолетнюю гегемонию мюнхенской «Баварии.

Проклятие козла Билли

Болельщики бейсбольной команды «Чикаго Кабс» мечтали о том, что любимый клуб когда-нибудь выберется из полосы неудач и добьётся грандиозного успеха. В 1945 году свершилось невероятное, и «медведи» вышли в Мировую серию, показав настоящий класс.

Все были уверены, что до престижного титула рукой подать и спортсменам стоит лишь немного поднажать. Четвёртый матч серии обещал долгожданный триумф бейсбольного клуба. Отметить это событие собрались тысячи фанатов команды, и все находились в предвкушении скорой победы.

Правда, многие обратили внимание на то, что к трибунам пробирается некий Билли Сианис с козлом. Охрана тут же с позором вытолкала за ворота необычного болельщика и его рогатого упирающегося друга. И обиженный Сианис бросил на прощание роковую фразу: «Эти «Кабс» никогда больше ничего не выиграют». В этот день, поистине ставший чёрным для болельщиков, бейсбольный клуб с треском проиграл очень важную встречу.

И у многих тогда сложилось стойкое впечатление, что именно Билли Сианис накликал беду на команду, будто сглазив её. Как ни крути, но этот нелепый случай впоследствии повлёк за собой сплошные неудачи бейсбольной команды «Чикаго Кабс». И козёл Билли стал её проклятием, символом вечного позора, навеянного мистическими силами.

Увы, «медведи» не могли вернуться в финал Мировой серии 71 год. Команда бейсболистов также установила своеобразный рекорд со знаком минус. Клуб довёл проигрышную серию до 107 лет. В 2016 году духи, видимо, сменили постоянный гнев на милость. В 46-ю годовщину со дня смерти Билли Сианиса клуб «Чикаго Кабс» неожиданно вышел в финал и добился долгожданной победы.

Проклятие Бамбино

Его появление на бейсбольном поле болельщики встретили едва ли не дружным смехом. Невзрачный полноватый молодой игрок, далёкий от облика благородного джентльмена (которого с головой выдавали дурные манеры) даже не удостоил взглядом остряков с трибуны.

Когда же начался матч и прошло какое-то время, среди болельщиков неожиданно воцарилась тишина. Джордж Рут (так звали бейсболиста) просто творил чудеса на поле! Он был великолепен на любой позиции, поражая всех своим невероятным талантом.

В 1914 году Джорджа Рута пригласили в самый знаменитый бейсбольный клуб США – «Ред Сокс» из Бостона. С этого момента началась новая история команды.

Звездный Рут помог «красным носкам» выиграть три Мировые серии в главном соревновании планеты. Даже невыносимый характер Джорджа, его грубость и невоспитанность не помешали стать ему любимцем публики. Болельщики обожали гения бейсбола, получившего прозвище – Бейб, а позже – Бамбино.

Трибуны на каждом матче с его участием были заполнены до отказа. И каждый страстно хотел увидеть блестящую игру Бейба. Увы, алчность и жадность всегда имеют разрушительное свойство. Однажды владельцам «красных носков» вдруг взбрела в голову мысль: а не продать ли нам бо́льшую часть бейсболистов и не пополнить ли прилично счета в банке?

Решение разорить состав знаменитого клуба ради сиюминутной выгоды было подобно грому среди ясного неба. За Джорджа Рута заплатили баснословную сумму. Узнав о сделке, он только хмыкнул. Бамбино уходил из клуба, унося с собой в одном кармане – удачу, а в другом, – держа фигу бывшим хозяевам. Джордж выбрал «Нью-Йорк Янкис» – бейсбольный клуб, не имевший ни одного титула.

С приходом Бамбино команда воспряла духом, и буквально на глазах её болельщиков начался отсчёт постоянным победам. Заметим, что «Нью-Йорк Янкис» войдёт в историю мирового бейсбола. Клуб выиграет 27 престижных титулов и станет для всех легендой.

Чего не скажешь о бостонской команде «Ред Сокс». После ухода Джорджа Рута последовала череда досадных поражений, и для бывшего фаворита наступила чёрная полоса неудач. Невезение клуба из Бостона было просто фатальным!

Даже 68 лет спустя, когда «Ред Сокс» пробился в финал Мировой серии и болельщики жаждали долгожданной победы, из-за одной случайности всё пошло прахом. Решающий матч был проигран, и газета «Нью-Йорк Таймс» вышла со следующим заголовком: «Проклятие Бейба Рута снова в деле». Проклятие было «снято» в 2004 году, когда бостонцы всё-таки смогли одержать первую после долгих лет победу.

Проклятие жены Севидова

В конце 70-х годов команда московского «Динамо» по своему составу, где играли несколько звёздных футболистов, входящих в сборную страны, могла навести шороху не только в национальном первенстве.

Клуб отлично зарекомендовал себя и на международной арене. Столичное «Динамо» под руководством Александра Севидова – талантливого, жёсткого и честолюбивого тренера – дошла до полуфинала европейского Кубка обладателей кубков, где обидно проиграло в серии послематчевых пенальти.

По словам Валерия Газзаева, известного тренера и футболиста, некогда ярко игравшего за динамовцев, «это была действительно машина – не оставляли ничего от соперника». Футбольный клуб, выпестованный Александром Севидовым, представлял собой грозную силу и был способен добиться весомых успехов.

Именно он в 1976 году вместе со своими подопечными завоевал золотые медали чемпионов СССР. Немного погодя динамовцы взяли Кубок страны, — и Александр Севидов делом доказывал своё тренерское мастерство. Но он и не подозревал, что над его головой сгущаются чёрные тучи, а за спиной наставника команды уже плетутся интриги недоброжелателей.

И, похоже, для начала кампании дискредитации и травли успешного тренера нужен был любой повод, который вскоре представился. Предсезонное турне столичного «Динамо» по США окажется роковым для Севидова. Он отправится на ужин к своему знакомому Семену Кацу, не зная, что коллега по футбольному цеху в это время строчит на него донос. Когда Александр Севидов вернулся в Москву, его уволили со странной формулировкой: «за нарушение режима».

Для известного тренера это решение чиновников стало неожиданным и сильно ударило по сердцу человека, фанатично преданного футболу. Лидия Дмитриевна – жена Севидова – тяжело переживала за любимого мужчину, всей душой понимая, что означает для него тренерская работа. И всю ярость, негодование за подлость, которую совершили по отношению к нему, она выплеснула в словах: «Раз так отнеслись к Сан Санычу, не будут теперь чемпионами!».

Проклятие женщины сбылось. До сих пор московское «Динамо» не может добиться чемпионского звания, и удача в самый последний момент отворачивается от команды.

Проклятие Гуттманна

В начале 60-х годов португальская «Бенфика» показывала яркий и зрелищный футбол. В её составе выделялся молодой Эйсебио. Его называли восходящей звездой мирового футбола и сравнивали с легендарным Пеле.

Клуб из Лиссабона регулярно становился чемпионом национального первенства и подряд выиграл два европейских кубка. В одном из финалов «Бенфика» в тяжёлой, вязкой борьбе сумела одолеть испанский «Реал». Истинным творцом побед португальской команды по праву считался Бела Гуттманн. Венгерский тренер подобрал состав игроков, которые отлично вписывались в созданную им схему игры.

Его тактические новинки не раз ставили соперников в тупик и всегда приносили успех. И однажды Бела Гуттманн за свои очевидные заслуги перед лиссабонским клубом попросил повышения зарплаты. Визит к боссам привёл венгра в полное замешательство. Владельцы команды просто проигнорировали его. Вспыльчивый Бела Гуттманн не стерпел подобного оскорбления – и заявил о своём уходе с поста тренера португальского клуба.

Прежде чем хлопнуть дверью перед носом хозяев, он успел сказать следующую фразу: «Ни разу за следующие 100 лет «Бенфика» не выиграет европейский кубок».

Боссы даже не обратили внимания на сказанное. А зря. В последующие годы «Бенфика» растеряет свой спортивный фарт. Клуб во всех финалах европейских турниров, куда он добирался с трудом, будет проигрывать соперникам.

Теперь уже никто не сомневался, что «Бенфику» преследует злой рок, – и проклятие Белы Гуттманна постоянно сбывается. Груз неудач подкосил моральный дух некогда звёздных футболистов. Поговаривали, что великий Эйсебио в конце 80-х годов приходил на могилу Гуттманна и просил прощения, умолял снять с команды своё проклятие. Увы, подобного не произошло. И «Бенфика» до сих пор пожинает плоды необдуманного решения футбольных боссов.