Мостовой допускает, что не будет тренером: «Как-то же 20 лет живу без этого. Кому-то повезло, у кого-то друзья, связи. Главное – оставаться хорошим человеком»

Александр Мостовой допускает, что не будет тренировать после получения лицензии.

Мостовой допускает, что не будет тренером
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На этой неделе Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

«Ничего не буду делать, если меня долго не будут звать. 20 лет уже, как закончил играть в футбол – и ничего, нормально живу. Допускаю, что даже могу не начать карьеру тренера. Как-то же 20 лет живу без карьеры тренера, что здесь такого? Помимо меня, еще есть ребята, которые играли на высоком уровне и также не начинали карьеру. Все же это условно и относительно: кому-то повезло, кому-то нет, кому-то помогли где-то друзья и связи. Это же все как в повседневной жизни, из этого заключается. Меня не будет смущать, если не будут звать. Я же не карьерист, а спокойный человек. Знаю, что жизнь одна, поэтому ничего страшного. Главное – оставаться хорошим человеком», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
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