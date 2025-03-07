«Краснодар» обыграл «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ

«Краснодар» на чужом поле обыграл «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 3:0.

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Три факта

1. «Краснодар» вновь вышел на 1-ое место турнирной таблицы РПЛ. После победы над «Пари НН» у «быков» в активе 43 очка.

2. Полузащитник «Краснодара» Александр Черников забил свой 2 мяч в РПЛ сезона 2024-2025. Первый гол в нынешнем сезоне Черников забил в ворота «Рубина» в 15-ом туре.

3. «Краснодар» одержал свою первую победу в РПЛ с 3 ноября 2024 года. Тогда «быки» одолели «Оренбург» в матче 14-го тура со счетом 4:0.

РПЛ. 20-й тур.

«Краснодар» – «Пари НН» – 3:0

Голы: Черников, 9 (1:0); Батчи, 36 (2:0); Кордоба, 75 (3:0)