Даниил Уткин: все понимали, что история Карпина и «Ростова» когда-то закончится

25-летний российский полузащитник «Ростова» Даниил Уткин, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

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«Шокировал ли меня уход Карпина из «Ростова»? Да, было неожиданно — я так понимаю, из команды тоже никто этого не ожидал. Конечно, видно было, что Карпин немного устал, но никто не думал, что он уйдет. Все понимали, что рано или поздно эта история с «Ростовом» закончится и что Георгиевичу нужно отдохнуть, но никто не знал, когда», — цитирует Уткина "РБ Спорт".

25 февраля «Ростов» официально объявил о расставании с Карпиным. По словам президента клуба, решение принято из-за необходимости Валерия Георгиевича сосредоточиться в работе на посту главного тренера сборной России.

Карпин руководил «Ростовом» с марта 2022-го года. Это был его второй приход в донской клуб, до этого он руководил жёлто-синими с 2017 по 2021 г.г. Лучшим результатом «Ростова» при Карпине было 4-е место в сезоне 2022/2023.

В текущем сезоне «Ростов» расположился на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 19-ти сыгранных матчей.