Аргентинский полузащитник Вильягра стал игроком ЦСКА

Полузащитник Родриго Вильягра подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс‑служба московского клуба.

© ПФК ЦСКА

Соглашение с 24‑летним футболистом рассчитано до конца 2028 года с опцией продления еще на год. За «красно‑синих» Вильягра будет играть под пятым номером. Отмечается, что хавбек перешел в ЦСКА в качестве свободного агента.

Ранее СМИ сообщали, что Вильягра расторг контракт с аргентинским «Ривер Плейт», за который провел 36 матчей и отдал голевую передачу.

ЦСКА с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.