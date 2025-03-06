Мексиканский «Пумас» подал иск в CAS против Дани Алвеса

Мексиканский футбольный клуб «Пумас» подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против экс‑защитника сборной Бразилии Дани Алвеса, сообщается на сайте CAS.

Рассмотрение дела назначено на 25 марта.

По информации Infobae, мексиканская команда подала иск с требованием компенсировать убытки, так как в 2023 году Алвес «нарушил условия контракта и внутренние правила клуба».

Мексиканский клуб расторг соглашение с Алвесом после того, как стало известно о его аресте по обвинению в изнасиловании.

25 марта 2024 года Алвес вышел из испанской тюрьмы после 14 месяцев в заключении. Экс‑игрок внес залог в размере миллиона евро, чтобы выйти из тюрьмы на время рассмотрения апелляции по делу об изнасиловании. Алвес был признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Он получил 4,5 года тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет.

Алвес — шестикратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, чемпион Италии, трехкратный победитель Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2020).