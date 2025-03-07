Месси пропускает матчи «Интер Майами» из-за проблем со здоровьем

Аргентинский вингер «Интер Майами» Лионель Месси не появляется на поле в последних матчах клуба из-за проблем со здоровьем, об этом заявляет инсайдер Фабрицио Романо.

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Медицинский персонал американского клуба рекомендовал 37-летнему нападающему взять перерыв от матчей во избежание серьезных перенапряжений. Сроки возвращения Месси на поле неизвестны.

37-летний вингер перешел в «Интер Майами» 15 июня 2023 года из французского «ПСЖ». Соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 3 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

В 2024-ом году команда «Интер Майами» с Месси в составе выиграла регулярный чемпионат MLS.

Рыночная стоимость Лионеля Месси на портале transfermarkt составляет 20 млн евро.