Боснийский полузащитник ЦСКА рассказал, чем его удивили российские футболисты

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поделился мнением о менталитете российских игроков.

— Что тебя удивило в команде?

— Все очень хорошо технически оснащены. Все футболисты — трудоголики, невероятно отдаются на тренировках. Российский менталитет мне пришёлся по духу, я был удивлён, как много работают игроки на тренировках. Я не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались и работали так много, как здесь. У футболистов ЦСКА большое будущее: они сильны, физически развиты, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний хавбек Миралем Пьянич выступает за ЦСКА с конца сентября 2024 года.