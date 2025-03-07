ЭСК поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота грозненского «Ахмата» (1:2) на 90-й минуте матча 19-го тура чемпионата России.

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