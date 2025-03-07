Мостовой: судьба чемпионства в РПЛ решится в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал игру «Спартак» — «Зенит» в 21‑м туре МИР РПЛ ключевой для определения чемпиона страны.

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По итогам 19 туров у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков. В ближайшем 20‑м туре, который стартует в пятницу матчами «Пари НН» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Ахмат», «Зенит» в субботу сыграет в Воронеже с «Факелом», а «Спартак» в воскресенье в Казани встретится с «Рубином».

— Я думаю, что очный матч «Спартака» и «Зенита» определит, кто станет чемпионом. Вот уже там мы все реально поймем, готов ли «Спартак» к чемпионству. «Зенит» постоянно фаворит, а вот «Спартак» не всегда является реальным претендентом, но в этом сезоне у них есть все шансы, как я ранее и говорил. Да, есть «Краснодар», который тоже не стоит списывать со счетов, но мне кажется, что в конце сезона они могут посыпаться, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Игра «Спартак» — «Зенит» состоится 16 марта в Москве и начнется в 19:45 мск.

В 20‑м туре МИР РПЛ в прямом эфире федерального канала «Матч ТВ» будут трансляции игр ЦСКА — «Химки» (суббота, 16:30), «Динамо» М — «Динамо» Мх (суббота, 19:15 мск) и «Рубин» — «Спартак» (воскресенье, 19:15 мск). Трансляции остальных игр тура доступны на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также по подписке на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.