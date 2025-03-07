Пономарев считает, что Бакаев – не игрок топ-клуба

Бывший футболист сборной СССР и клуба ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об игре вингера подмосковных «Химок» Зелимхана Бакаева.

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«Я не думаю, что это игрок топ-клуба. Не говорю, что это плохой футболист, просто он пробовал свои силы в «Спартаке» и «Зените» — ничего не получилось, а вот в «Химках» его место», - цитирует Пономарева «РБ Спорт».

С августа 2024-го года Зелимхан Бакаев на правах аренды является футболистом «Химок». Аренда рассчитана до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне вингер провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бакаева в 2 млн евро.

После 19-ти туров РПЛ «Химки» идут на 12-ом месте с 19 очками в активе. 8 марта подмосковная команда сыграет с московским ЦСКА.