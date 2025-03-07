«Зенит» поздравил Соболева с 28-летием

«Зенит» поздравил Александра Соболева с днем рождения.

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«Александру Соболеву – 28! 🥳 7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения. Уважаемый Александр! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником и желаем крепкого здоровья, успехов на футбольном поле и побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Соболев перешел в «Зенит» в 2024 году из «Спартака». В 12 матчах Мир РПЛ за петербуржский клуб нападающий не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.