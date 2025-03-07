Экс-директор «Спартака» Шикунов: «Динамо» — кошмар

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов назвал главное разочарование 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Динамо» — разочарование первого тура после паузы. Когда даже был Тюкавин, всё равно уже 0:2 могли проигрывать. «Динамо» — кошмар! Что «Ростов» сделал с командой в матче? Даже «Локомотив» себе такое не позволил с Махачкалой. Где-то в первом туре не хватало зрелищности, но «Динамо» разочаровало. А вот «Ростов» потрясающе выглядел», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 19-м туре чемпионата России московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.