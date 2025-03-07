«Спартак» обвинили в проблемах с рождаемостью

Воспитанник московского «Спартака» Николай Рассказов, выступающий в данный момент за самарские «Крылья Советов», не исключил, что мог бы стать многодетным отцом. Его слова приводит Sport24.

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По его словам, если бы он продлил на желаемых условиях контракт со «Спартаком», то уже имел бы четверых или пятерых детей.

«Думаю, столько бы уже и было, если бы взял себе новую квартиру. Жилье — главная проблема для многих, но мне жаловаться не приходится. Приобрел в 2019-м квартиру на Щукинской, быстро закрыл ипотеку. Если бы, условно, «Спартак» предложил условия, которые я ожидал, мы бы взяли жилье с большей площадью», — сказал Рассказов.

В составе «Спартака» Рассказов выиграл Кубок России сезона-2021/22. За красно-белых он выступал с 2017 по 2022 год. Защитник стал игроком «Крыльев Советов» в 2023 году.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из всей группы лидеров победу смог одержать только «Спартак», переигравший на своем поле «Оренбург» (2:0). «Зенит» и ЦСКА разошлись нулевой ничьей в Санкт-Петербурге, «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (1:1), «Локомотив» потерял очки в выездной встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), а столичное «Динамо» обменялось голами с «Ростовом» (1:1).

В турнирной таблице РПЛ лидируют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», набрав по 40 очков. «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 36 баллов.