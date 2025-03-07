На Абрамовича могут подать в суд из-за денег от продажи «Челси»

Министры Великобритании готовятся подать судебный иск в адрес российского предпринимателя Романа Абрамовича, чтобы направить деньги от продажи футбольного клуба «Челси» в качестве помощи Украине. Об этом сообщил The Guardian.

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Сообщается, что министры всё больше разочаровываются неспособностью достичь соглашения с Романом Абрамовичем о том, как следует расходовать деньги, и теперь готовы бороться с ним в суде.

«В правительстве считают, что мы обратимся в суд по этому поводу. С самим Абрамовичем существуют принципиальные разногласия по поводу того, на что могут быть потрачены деньги, и, похоже, закон будет единственным способом решить эту проблему», — приводятся слова источника в правительстве.

58-летний Роман Абрамович, находясь под санкциями Великобритании, продал «Челси» после выдачи специальной лицензии в мае 2022 года.