Карло Анчелотти заявил, что сам он не уйдет из «Реала».

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О будущем

«Я никогда не приму решение уйти отсюда, оно останется за президентом. Давиде [Анчелотти] станет хорошим тренером».

О «Реале»

«Это уникальный клуб. Им владеют сосьос, нет президента, который вкладывает деньги. Флорентино Перес берет на себя только возможные убытки. Принадлежность к «Мадриду» передается по наследству и обеспечивает сохранение истории, традиций и культуры. Это прекрасно понимали президент Бернабеу, а теперь и Флорентино. Ценности клуба неоспоримы, никогда не будет игрока, который мог бы быть больше, чем клуб», – заявил главный тренер «Реала».

Ранее сообщалось, что «Реал» и Хаби Алонсо провели переговоры в этом сезоне. Некоторые в клубе считают, что тренер «Байера» сможет добиться от команды большего, чем Анчелотти. В то же время Карло хочет тренировать «Реал» в следующем сезоне, и в случае победы в Ла Лиге или ЛЧ он наверняка останется.