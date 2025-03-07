Анчелотти о «Реале»: «Я никогда не приму решение уйти, оно останется за президентом. Это уникальный клуб»

Карло Анчелотти заявил, что сам он не уйдет из «Реала».

Анчелотти заявил, что сам он не уйдет из «Реала»
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О будущем

«Я никогда не приму решение уйти отсюда, оно останется за президентом. Давиде [Анчелотти] станет хорошим тренером».

О «Реале»

«Это уникальный клуб. Им владеют сосьос, нет президента, который вкладывает деньги. Флорентино Перес берет на себя только возможные убытки. Принадлежность к «Мадриду» передается по наследству и обеспечивает сохранение истории, традиций и культуры. Это прекрасно понимали президент Бернабеу, а теперь и Флорентино. Ценности клуба неоспоримы, никогда не будет игрока, который мог бы быть больше, чем клуб», – заявил главный тренер «Реала».

Ранее сообщалось, что «Реал» и Хаби Алонсо провели переговоры в этом сезоне. Некоторые в клубе считают, что тренер «Байера» сможет добиться от команды большего, чем Анчелотти. В то же время Карло хочет тренировать «Реал» в следующем сезоне, и в случае победы в Ла Лиге или ЛЧ он наверняка останется.

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Карло Анчелотти
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