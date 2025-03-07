Юрий Семин высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин полагает, что в сезоне-2024/2025 борьба за чемпионский титул в РПЛ будет идти до самого конца.

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«В турнирной таблице команды из лидирующей группы идут на расстоянии не более трёх-четырёх очков. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» вообще имеют одинаковое количество баллов. Поэтому борьба будет идти до последнего», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

После 19 туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям.