Стала известна общая выручка клубов РПЛ за сезон

Общая выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за сезон-2023/24 составила 981 миллион евро, согласно данным финансового отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который был опубликован на официальном сайте организации.

РПЛ стала шестой лигой Европы по суммарной выручке, при этом субсидий от УЕФА они получили меньше всех из национальных федераций, которые имеют членство в организации, всего €100 тыс. В сравнении с предыдущим сезоном общая выручка упала на 6,6%.

Наибольшую выручку — 59% — российские клубы получили от коммерческой составляющей — €579,5 млн. Суммы с телетрансляций составили 12% (€120,7 млн), еще 5% (€51,7 млн) клубы получили с доходов, вырученных в дни матчей. В эту сумму входят билеты, продажа атрибутики на стадионах.

Оставшаяся сумма — €228,8 млн — была получена из неназванных доходов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.