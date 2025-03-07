Общая выручка клубов РПЛ за сезон составила 981 миллион евро

Общая выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за сезон-2023/24 составила 981 миллион евро, согласно данным финансового отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который был опубликован на официальном сайте организации.

Стала известна общая выручка клубов РПЛ за сезон
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РПЛ стала шестой лигой Европы по суммарной выручке, при этом субсидий от УЕФА они получили меньше всех из национальных федераций, которые имеют членство в организации, всего €100 тыс. В сравнении с предыдущим сезоном общая выручка упала на 6,6%.

Наибольшую выручку — 59% — российские клубы получили от коммерческой составляющей — €579,5 млн. Суммы с телетрансляций составили 12% (€120,7 млн), еще 5% (€51,7 млн) клубы получили с доходов, вырученных в дни матчей. В эту сумму входят билеты, продажа атрибутики на стадионах.

Оставшаяся сумма — €228,8 млн — была получена из неназванных доходов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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